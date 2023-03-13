Avukatın 22 günlük nöbeti sonuç verdi: Enkazdan çıkarılan 60 bin belge korumaya alındı

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ömer Meşe, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün depremlerde valilik kararıyla yıkılan hizmet binası enkazındaki belgeler için 22 gün nöbet tuttu. Meşe, nöbet sürecinde yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu 500 dosya ve 60 çuvaldan oluşan resmi belgeyi enkazdan toplayıp, "adli emanet" olarak savcılığa teslim etti.

DHA'nın haberine göre belgeler, 22 günlük nöbet sonrası savcılıkça korumaya alındı. Belgelerin savcılıkça koruma altında tutulacağına dair söz verildiğini belirten Meşe, "Enkaz önüne ve komple yerleşkeye olay yeri şeridi çekildi. Yerleşke önüne güvenlik için emniyet araç tahsisi sağlandı. Resmi görevlilerce enkazdaki evrakın geri kalanı da çıkarılmaya başlandı. Umarım bundan sonraki süreçte tüm belgelerin güvenliği hassasiyet ile korunur" diye konuştu.