Avukat Balcı’nın belini kıran polise savcıdan ceza talebi

İstanbul Adliyesi önünde 30 Mart 2016 tarihinde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara dönük saldırı sırasında avukat Zeycan Balcı’nın belinin kırılmasına neden olan polis Murat Akmeşe hakkında “Kemiklerin kırılmasına sebep olacak şekilde kasten yaralama” ve “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşma” suçlamasıyla açılan davanın 13’üncü duruşması görüldü.

Çağlayan’da bulunan İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Balcı ve çok sayıda avukat ile polis Akmeşe’nin avukatı katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmada söz alan Av. İbrahim Ergül, saldırıyı gösteren kamera görüntülerine işaret ederek, failin net olduğunu söyledi. Söz alan Av. Arife Gölkaya Dinç, bu saldırının salt Balcı’ya yapılmadığını onun nezdinde tüm avukatlara yapıldığını ifade etti. Avukatların hala saldırıya uğradığını dile getiren Dinç, “Gelinen aşamada suçun tespiti yapılmış ancak failin cezasız kalacağı yönünde tarafımızda kanaat oluşmuştur. Dosya tekemmül etmiştir. Sanığa ceza verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Dava 7 yıldır devam ediyor

Söz alan Av. Hasan Kılıç ise davanın 7 yıl boyunca devam ettiğine işaret etti ve daha da uzayacağına dair kaygılarının olduğunu belirtti. Kılıç, “Bu utanç kaynağıdır” diye kaydetti.

Akmeşe’nin avukatı ise atılı eylemi kabul etmediklerini söyledi. Akmeşe’nin avukatı bilirkişi raporuna ve tanık olarak dinlenen polislere işaret ederek, failin müvekkili olduğu yönünde netlik olmadığını söyledi. Avukat, daha önce failin Mehmet Güney adında bir polis olduğuna yönelik verdikleri dilekçeye işaret ederek, söz konusu polisin fotoğraflarının çekilmesini ve rapor düzenlemesini istedi.

Esas hakkında mütalaa

Söz verilen iddia makamı, tevsi ve tahkikat taleplerinin olmadığını söyledi. İddia makamı ayrıca bilirkişi raporlarında bir çelişkinin de olmadığını ileri sürerek, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İddia makamı, daha önceki istemlerine dair gelen yanıtlara işaret ederek, Mehmet Güney’in kaydının bulunmadığını ileri sürdü. İddia makamı söz konusu polis hakkında emniyetin ilk yazısında var olduğuna ancak ikinci yazısında da ise varlığını inkar ettiğine dönük yanıtları görmezden geldi.

İddia makamı, 31 Ekim 2018’de alınan bilirkişi raporunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Akmeşe olduğu ve yargılama aşamasında Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) 9 Mart 2020’de verdiği raporunda da saldırıyı gerçekleştiren kişi ile Akmeşe olduğu yönünde “bulgu, benzerlik” olduğu yönündeki tespitleri paylaştı. İddia makamı ayrıca dosyada yer alan görüntülere de işaret ederek, saldırganın Akmeşe olduğunun tespit edildiğini aktardı. İddia makamı, bu nedenlerden ötürü ceza talebinde bulundu.

Ara kararını veren mahkeme, Güney’e ilişkin daha önce verdiği ara kararlarından emniyetin çelişkili yanıtlarına rağmen rücu etti. Balcı ve Akmeşe’nin avukatları, esas mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.