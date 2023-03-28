Avrupa'ya iltica artıyor: Türkiye dördüncü sırada

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine en çok iltica edenler listesinde Türk vatandaşları dördüncü sıraya kadar çıktı. 2022 yılında 49 bin 720 Türk vatandaşı AB ülkelerine ilk kez iltica başvurusu yaptı. Türk vatandaşları 2021 listesinde beşinci sırada yer almıştı.

Euronews'te yer alan habere göre, 2022’de 2021 yılına göre AB’ye ilk iltica sayısı yüzde 64 yükseldi. Türk vatandaşlarından gelen başvurusu sayısı ise aynı dönemde yüzde 145 artış gösterdi.

AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, 2022 yılında 881 bin 200 kişi AB’ye ilk kez iltica başvurusu yaptı. Covid-19 salgının yaşandığı 2021 yılına göre başvuru sayısı yüzde 64 arttı. İki yıldan bu yana yükselen başvuru sayısı, Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılanların etkisiyle ulaşılan 1 milyon seviyesinin gerisinde.

İlk kez iltica başvurusu yapanların ülkelerine bakıldığında ilk iki sırada açık ara Suriye (131 bin 970) ve Afganistan (113 bin 495) vatandaşları yer alıyor. 2022 yılında üçüncü sırada 50 bin 50 başvuru ile Venezuela vatandaşları var. Dördüncü sırada ise 49 bin 720 başvuru ile Türk vatandaşları bulunuyor.

Türk vatandaşlarının yarısı Almanya’yı tercih etti

Türkiye’nin ardından Kolombiya (42 bin 420), Pakistan (32 bin 645) ve Bangladeş (31 bin 955) vatandaşları sıralanıyor.

Türkiye ile Venezuela arasında sadece 330 fark bulunuyor. Başvuru yoğunluğu devam ederse Türkiye 2023 yılında üçüncü sıraya kadar yükselmesi bekleniyor.

2022 yılında Türk vatandaşlarının yarısı ilk iltica başvurusu için Almanya’yı (yüzde 48) tercih etti. Toplam 49 bin 720 başvurunun 23 bin 940’ı Almanya’ya gerçekleşti. Fransa’ya ise 10 bin 5 Türk vatandaşı başvuru yaptı.