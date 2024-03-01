Avrupa’dan Airbnb tarzı konut kiralama platformlarına şeffaflık şartı

Avrupa Parlamentosu’ndan geçen yasa tasarısıyla kısa süreli konut kiralama platformları yerel yetkililerle veri paylaşmak zorunda kalacak.

Avrupa’da konut sorununu derinleştiren kısa süreli konut kiralama platformları turistik konaklamaların yüzde 25'ini oluşturuyordu.

Airbnb tarzı platformları hedef alan tasarı özellikle turistik bölgeleri etkileyen sorunu frenlemeyi hedefliyor.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl konuyu ele almış, sorunun çözümünde en kritik adımlardan birinin "şeffaflık sağlanması" olduğunu tespit etmişti.

Tespitin gerekçesi, dijital platformlarda listelenen konutların detaylarına ulaşılamaması ve bu nedenle mevcut düzenlemelere uygunluğun tespit edilememesiydi.

Yeni düzenlemeyle birlikte kısa süreli konut kiralama hizmeti veren platformlar verilerini aylık ya da üç aylık olarak yerel yetkililerle paylaşmak zorunda kalacaklar.

Tasarıyla yasadışı konut listelemelerinin önüne geçmek hedefleniyor.

Airbnb de gelişmeyi olumlu karşıladı

Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller grubu üyesi Kim Van Sparrentak’a göre bu tasarı, “kuralları büyük teknoloji şirketlerinin koymadığını” kanıtlamış olacak.

Airbnb cephesi de gelişmeyi olumlu karşıladı. Bunun sektör için bir dönüm noktası olduğunu belirten Airbnb’nin Avrupa Birliği (AB) politikaları sorumlusu Seorgina Browes’a göre yolun kuralları ilk defa açık, tasarı ev sahipleri, yetkililer ve Avrupa’nın turizmi için de faydalı.

Avrupa Parlamentosu’ndan çıkan karar, üye ülkelerin meclislerinden geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

Turizm şehirleri kısıtlama getirmeye daha önce başlamıştı

Avrupa’nın önde gelen turistik kentleri, Avrupa Parlamentosu’ndan bu karar çıkmadan önce kimi önlemler almaya başlamışlardı.

Paris ve Amsterdam kısa süreli kiralamalarda kullanılan evlerin yıl içinde kaç defa kiralanabileceğine dair sınırlamalar getirmişti.

İspanya’nın Barcelona kentindeyse kısa süreli konut kiralamaları tamamen yasaklanmış durumda.

Avrupa’da en çok ziyaret edilen ikinci kent Paris, beşinci kent Amsterdam, altıncı kent Barcelona.

Türkiye’de de izin belgesi şartı getirilmişti

İstanbul Avrupa’da en çok ziyaret edilen üçüncü kent konumunda. Türkiye’de de kısa süreli kiralama sektörü yakın zamanda yoğun tartışmalara konu oldu.

20 Ekim’de yasalaşan, 2 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan tasarıya göre Türkiye’de kısa süreli kiralanacak konutlara izin belgesi alma şartı getirilmişti. İzin belgesi alabilmek için bina sakinlerinin tamamının izni olması gerekiyordu.