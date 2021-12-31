Avrupa'da gaz fiyatları tekrar Kasım seviyesine düştü

Avrupa'da gaz fiyatı, geçen hafta elde edilen tüm zamanların en rekor seviyesine kıyasla yüzde 22'den fazla düştü.

ICE verilerine göre, Avrupa'da gaz fiyatları 10 Kasım'dan bu yana ilk kez ticaret seansında 1.000m³ başına 800 doların altına düştü.

TASS'ın haberine göre Hollanda'daki TTF merkezinde doğalgazın Şubat vadeli fiyatları 1.000m³ başına 796 dolara veya MWh başına 68 avroya düştü.

21 Aralık'ta, Avrupa'da gazın döviz fiyatı, yaklaşan soğuk hava ve Avrupa yeraltı gaz depolarındaki rezerv kıtlığı nedeniyle tarihte ilk kez 1.000m³ başına 2 bin doları aştı. Ancak ilerleyen günlerde Avrupa'da rüzgar enerjisi üretiminin yeniden başlaması ve ABD'den Avrupa'ya LNG taşıyan tanker sayısının üçte bir oranında arttığı haberleriyle birlikte fiyat düştü.

29 Aralık'ta Rusya menşeli Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller, Nord Stream 2'nin (Kuzey Akım 2) ikinci hattının gazla doldurulmasının tamamlandığını ve gaz boru hattının tamamen işletmeye hazır olduğunu duyurdu.