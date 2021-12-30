Almanya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması: Yaptırım ihtimali hâlâ masada

Almanya Şansölye Yardımcısı ve Federal Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanı Robert Habeck, Kuzey Akım 2'ye (Nord Stream 2) karşı yeni yaptırımlar getirme ihtimalini dışlamadıklarını, bu yönde "siyasi kararlar verebileceklerini" açıkladı.

Bugün ZDF'ye verdiği demeçte Habeck, "Biz anayasal bir devletiz ve izinler yasalara göre veriliyor. Politikacılar siyasi alana odaklanmalı" dedi. Yetkili, "Ukrayna'nın doğusundaki durum ve orada Rus birliklerinin yığılması ışığında durum tekrar sıcak bir çatışma ile sonuçlanırsa, hangi yaptırımların uygulanması gerektiğine dair belirli koşullarda siyasi bir karar vermek gerekli olabilir" diye konuştu.

Baltık Denizi üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz sevkıyatı için inşa edilen Kuzey Akım 2 gaz boru hattının ruhsatı için Alman ve Avrupalı ​​düzenleyicilerin onayı gerekiyor.

Habeck'in sözleri ABD'nin boru hattına "transatlantik birliğe zarar vereceği" gerekçesiyle yaptırım uygulamayı gündeme getirmesini takip etti. Washington, daha önce Kuzey Akım 2 faaliyete geçtiğinde Avrupa'nın Rusya'nın enerji kaynaklarına daha da bağımlı hale geleceğini savunarak projeye bir dizi yaptırım uygulamıştı.