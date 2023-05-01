Avrupa'da da 1 Mayıs'ta işçiler meydanlara çıktı: Atina'daki eylemde Aziz Nesin şiiri

İşçi sınıfının birlik ve mücadele günü 1 Mayıs'ta Avrupa ülkelerinin birçok kentinde gösteriler ve kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Yunanistan

Yunanistan'da 1 Mayıs geniş katılımlı eylemlerle kutlandı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla binlerce kişi 1 Mayıs'ı kutlamak üzere başkent Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinin farklı noktalarında buluşan işçiler, kamu emekçileri, emekliler ve öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına doğru yürüdü.

Eyleme katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas 21 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek seçimleri hatırlatarak, halk ve işçi sınıfı güçlensi, halk karşıtı tedbirlerin alınmaması ve asıl asıl olarak ekonomide ve toplumda radikal değişikliklere hazırlık için partiyi güçlendirdiklerini dile getirdi. Kutsumbas Yunanistan Komünist Partisi'ni AB'ye, NATO'ya ve Yunanistan'ın sömürücü sınıfına karşı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Atina'daki 1 Mayıs mitinginde Aziz Nesin'e ait "Çok Konuşma" isimli şiir Yunanca çevirisiyle okundu.

Emeklilik reformuna karşı ülke çapında gösterilerin yapıldığı Fransa'dan gelen sendikacıların Atina'daki eyleme katılması da dikkat çekti.

Başkentte, 1 Mayıs kapsamında metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve giderken, otobüs çalışanları gün içerisinde belli saatlerde iş bırakma eylemi yaptı.

Deniz yolları çalışanlarının düzenlediği 24 saatlik grev nedeniyle de gemiler limanlarda demirli kaldı.

Atina'nın yanısıra başta Selanik, Girit ve Patra olmak üzere ülkenin birçok kentinde işçiler meydanlarda bir araya geldiler.

Fransa

Fransa’da 1 Mayıs'ın ana gündeminde Macron'un halkın tüm karşı çıkışına rağmen ısrarla hayata geçirdiği "emeklilik reformu"ydu.

Başkent Paris’te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransız basını Paris’te gösteriler daha başlamadan en az 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Lyon kentindeki eylemlerde göstericilerin polisin dron kullanma ihtimaline karşı şemsiye açmaları dikkati çekti.

Öte yandan Nantes kentindeki gösterilerde de çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya

AA'nın aktardığına göre Almanya’nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs'ta yürüyüşler ve etkinlikler düzenlendi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Koblenz kentinde Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) düzenlediği etkinliğe katıldı. Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, etkinliğe katılan bazı kişilerin Scholz'u yuhaladığı ve ıslıkladığı ifade edildi.

DGB’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki merkezi kutlaması Köln kentinde yapılırken diğer eyaletlerde de etkinlikler düzenledi.

Başkent Berlin'de 1 Mayıs'ta "Kesintisiz dayanışma" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Stuttgart kentinde düzenlenen bir gösteride polisin sis bombası atan göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı kaydedildi.

İtalya

İtalya'da ülkenin önde gelen işçi sendikaları, İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), İtalyan İşçi Birliği (UIL) ve İtalyan İşçiler Birliği Konfederasyonu (CSIL), geleneksel 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerini ülkenin güneyindeki Potenza kentinde düzenledi.

Mitingde, İtalya'da Anayasa'nın kabulünün 75. yıldönümüne atıfta bulunularak, "İtalya, çalışma üzerine kurulu demokratik bir cumhuriyettir" maddesi üzerinde çalışma hayatının önemi vurgulandı.

Mitingdeki konuşmalarda, çalışma ve iş hayatının merkezi konumda olması gerektiği vurgusu yapıldı.

Ülkenin farklı kentlerinde de 1 Mayıs dolayısıyla yürüyüş, miting ve konser gibi etkinlikler düzenlendi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında 1 Mayıs nedeniyle özel olarak toplanan bakanlar kurulu, işçilik maliyetine ilişkin geçici vergi indirimleri öngören ve işçi ailelere yönelik destek içeren bir paketi onayladı. Sendikalar ise hükümetin bu paketindeki düzenlemelerin geçici olmasını eleştirdi.

İsviçre

İsviçre Sendikalar Federasyonu bu yıl, "Daha fazla maaş. Daha fazla emeklilik. Şimdi eşitlik!" sloganıyla 50 farklı yerde gösteri düzenledi. Ülke genelindeki diğer işçi sendikaları da 1 Mayıs dolayısıyla meydanlara indi.

Basel kentinde düzenlenen gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

Sendika liderleri, yaptıkları konuşmalarda, işçi ücretlerinin enflasyona göre belirlenmemesi nedeniyle satın alma gücüyle ilgili sorunların daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulundu.

İspanya

İspanya'da ülkenin iki büyük işçi sendikası, Çalışanlar Genel Birliği (UGT) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (CCOO) organizasyonuyla 73 kentte düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde "fiyatların indirilmesi, maaş artışı ve kârın paylaşılması" sloganı öne çıkarıldı.

1 Mayıs dolayısıyla hazırlanan manifestoda, "Enflasyona eşdeğer parametrelerde büyüyen, satın alma gücünü garanti eden makul ücretlere ihtiyacımız var. Bunun için ücret garantisi maddesi şarttır" denildi.

1 Mayıs gösterilerine sol koalisyon hükümetinden de 6 bakan katılarak, işçilere destek verdi.

Madrid'deki gösteriye katılan UGT ve CCOO liderleri maaş artışı talebiyle yaklaşık 1 yıldır yürütülen ve herhangi bir olumlu sonuç alınamayan İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEO) ile yapılan müzakereleri hatırlatarak, "Ya maaşların artırılması konusunda bir anlaşma olacak ya da Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi işçiler meydanlara inerek, genel greve gidecek" uyarısında bulundu.

Bulgaristan

Bulgaristan'da resmi bayram olan 1 Mayıs dolayısıyla Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) ve "Podkrepa" (Dayanışma) Sendikası büyük şehirlerde konser ve yürüyüşler düzenledi.

KNSB "Sendikalaşma ve Onurlu Maaş İçin Dayanışma" sloganıyla başkent Sofya'da düzenlediği yürüyüşün sonunda, şehrin simgesel yerlerinden Kartallı Köprü Kavşağında bir süreliğine trafiği engelledi.

Podkrepa (Dayanışma) Sendikası da başkentin merkezinde düzenlediği yürüyüşün akabinde Sofya sakinleri için rock konseri düzenledi.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ayrıca "Sol Basının Bayramı" olarak da kutladı.

240 üyeli parlamentoda 23 milletvekili olan BSP Sofya'da ve ülkenin büyük şehirlerinde etkinlikler düzenledi.

BSP lideri Korneliya Ninova, partinin Sofya'nın Borisova Gradina Parkı'nda düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmada, "Daha iyi çalışma koşulları için mücadele veriyoruz. Bulgaristan, asgari ve ortalama ücretlerin en düşük olduğu Avrupa ülkesidir. Aynı zamanda Avrupa'da ölüm oranı ve iş kazalarının oranı en yüksek olan ülke yine biziz" dedi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Ticaret Birliği Sendikası üyeleri 1 Mayıs'ta parlamento binası önünde toplandı. İşçiler, maaşlarının iyileştirilmesi ve bu konuda kanun değişiklikleri yapılması talebinde bulundu.

Kosova

Kosova'nın başkenti Priştine'de yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride "İşçiler çalışır, patronlar kazanır", "Kahrolsun ataerkil/kapitalist devlet" yazılı pankartlar açıldı. İş müfettişliği binasına yürüyen göstericiler hep bir ağızdan "Özgürlük, eşitlik, dayanışma" sloganları atarken binaya siyah ve kırmızı sis bombası fırlattı.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "1 Mayıs direniş günüdür, dinlenme günü değil" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan işçiler, "maaş artışı" talebiyle yürüdü. Hırvatistan'ın, Avrupa Birliği'nde (AB) maaşların en düşük olduğu ülkelerden olduğunu ifade eden işçiler "1 Mayıs direniş günüdür, kuru fasulye yeme günü değil" sloganları attı.

Belçika

İşçi Partisi, ülkedeki yüksek vergi oranlarına karşı gösteri düzenledi. Yerel saatle 12.30'da Anneessens Meydanı’nda buluşan topluluk, şehrin ana caddelerinden geçerek merkez tren istasyonu yakınındaki Albertin Meydanı’nda yürüyüşlerini sonlandırdı.

Başka bir gösteri kapsamında ise bir grup 11.30'da Poelaert Meydanı'ndan yine kentin çeşitli caddelerinden geçerek, FGTB-ABVV sendikasının Mont des Arts'taki 1 Mayıs şenliklerine doğru ilerledi.

Son olarak, 15.00'te Saint-Gilles’ten hareket eden başka bir grup, trafiğe kapatılmış pek çok yoldan geçerek yürüyüşe başladı.

Sosyalist Parti de Bronks Gençlik Tiyatrosu'nun önünde daha çok çocuklara yönelik şenlik düzenliyor.