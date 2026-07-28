Avrupa yangınlara teslim: Yüz binlerce kişi tahliye edildi

Fransa ve İspanya’da günlerdir devam eden büyük orman yangınları yüz binlerce kişiyi evlerinden etti.

İki ülkede yangınlar nedeniyle tahliye edilenlerin toplam sayısı yaklaşık 375 bine ulaştı. Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde, Bordeaux kentine yaklaşan yangın nedeniyle 220 binden fazla kişi için tahliye kararı verildi. İspanya’da da Madrid çevresi ve Ávila başta olmak üzere çok sayıda yerleşim boşaltıldı.

Fransa’daki yangınlarda yılbaşından bu yana 116 bin hektardan fazla orman ve bitki örtüsü zarar gördü. Gironde’daki yangın tek başına 42 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Bölge yetkilileri yangının daha önce Fransa’da karşılaşılan yangınlara benzemediğini ve “kendi kurallarına göre” ilerlediğini söyledi.

İspanya’daysa yılbaşından bu yana yanan alan 170 bin hektarı geçti. Bu miktar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yaklaşık 29 bin hektarın neredeyse altı katına karşılık geliyor. Ávila’daki yangının 50 bin hektarlık alanı yakarak ülke tarihinin en büyük yangını haline geldiği bildirildi.

Fransa’nın Gironde bölgesinde, Cap-Ferret Yarımadası’nın girişindeki Claouey’de yangın şeridi açılması.

Yeni sıcak hava dalgası geliyor

Yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürerken her iki ülke de yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, çarşamba günü başlaması beklenen sıcak hava dalgasının en az pazar gününe kadar süreceğini, bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini açıkladı. Ajans, yangın tehlikesinin “aşırı” seviyelere çıkacağını ve bu koşulların söndürme çalışmalarını güçleştireceğini belirtti.

Avrupa Birliği yetkilileri ise nisan ayında başlayan yangın mevsiminin kasım ayının başına kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. Fransa ve İspanya’nın AB Sivil Koruma Mekanizması’nı harekete geçirmesinin ardından iki ülkeye uçak, helikopter ve yangın söndürme ekipleri gönderildi.

AB’nin Fransa’ya gönderdiği hava aracı sayısının 11’e yükseltileceği açıklandı. Bununla birlikte birliğin kalıcı yangın söndürme filosunun genişletilmesine yönelik yeni uçakların önemli bölümünün ancak 2028’den itibaren hazır olması bekleniyor.

Fransa’nın Saumos köyü üzerinde, bir itfaiye helikopterinden görüntülenen; büyük bir yangının oluşturduğu dev pirokümülonimbüs bulutu.

İtfaiyeciler: Sistem kırılma noktasında

Avrupalı yetkililer yangınları iklim krizinin sonuçlarından biri olarak gösterirken, itfaiyeciler yalnızca hava koşullarına işaret edilmesine tepki gösteriyor.

Fransa’daki itfaiyeci sendikaları, yangınlarla mücadele sisteminin personel eksikliği, eskiyen ekipmanlar ve yetersiz finansman nedeniyle “kırılma noktasına” ulaştığını belirtiyor. Ülkede 2004 yılından bu yana binden fazla orman yangını aracının hizmetten çıktığı, boşalan kadroların doldurulmadığı ve çalışanların giderek uzayan vardiyalarla görev yaptığı aktarılıyor.

Fransa’da hükümetin yangın söndürme filosundaki Canadair uçaklarının sayısını 12’den 16’ya çıkarma sözüne rağmen filoda hâlâ 12 uçak bulunuyor. Bunların yalnızca 11’inin kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor. Bütçe gerekçesiyle siparişi ertelenen bazı uçaklarınsa 2032’den önce teslim edilmesi beklenmiyor.

İspanya’da da itfaiyeciler ve orman görevlileri, yangınların niteliği değişmesine rağmen önleme politikalarının buna göre yenilenmediğini söylüyor. Sendika temsilcileri, bazı bölgelerde 30 yılı aşkın süredir kullanılan araçlarla çalışıldığını, yüksek riskli bölgelerde yapılması gereken bakım ve önleme faaliyetlerinin yeterince yürütülmediğini ifade ediyor.

Madrid’in 55 kilometre güneybatısındaki Navas del Rey yakınlarında çıkan orman yangınıyla mücadele eden itfaiyeciler.

Turizm ve tarım bölgeleri yangının ortasında

Yangınlar Fransa’nın önemli turizm ve tarım merkezlerinden biri olan Bordeaux çevresini de vurdu. Şarap üretiminin merkezlerinden Gironde’da bağlar, ormanlar, yerleşimler ve turizm tesisleri yangın tehdidi altında kaldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, yangınların bölge ekonomisi açısından ağır bir darbe olduğunu söyledi. İspanya’daysa yangınların kırsal yerleşimlerde tarım ve hayvancılığı etkilediği, yolların kapanması ve tahliyeler nedeniyle turizm faaliyetlerinin kesintiye uğradığı bildirildi.

Bilim insanları, Avrupa’nın art arda gelen sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklık nedeniyle bir “yangın dalgası” yaşadığını belirtiyor. Islak geçen kış ve ilkbaharda büyüyen yoğun bitki örtüsünün aşırı sıcaklarla kuruması, yangınların çok daha hızlı yayılmasına yol açıyor.

Diğer yandan, yangınların yarattığı yıkım, yalnızca sıcaklıkların doğal sonucu değil. Yangın önleme çalışmalarının yetersizliği, kırsal alanların insansızlaşması, orman ve itfaiye hizmetlerinin artan risklere uygun biçimde güçlendirilmemesi, felaketin boyutlarını büyütüyor.

Avrupa Komisyonu da mart ayında yayımladığı yeni stratejide, kıtanın yangınlara karşı yalnızca müdahale kapasitesini değil; orman yönetimini, arazi planlamasını ve önleme politikalarını değiştirmesi gerektiğini kabul etmişti.

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