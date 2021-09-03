Avrupa ve Kuzey Amerika Komünist Gençlik Örgütleri Lizbon’da toplandı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun (WFDY) Avrupa ve Kuzey Amerika Komitesine (CENA) üye 18 komünist gençlik örgütü dün Portekiz’in başkenti Lizbon’da toplandı.

Örgütlerin temsilcilerinin kendi ülkelerindeki siyasi durum hakkında yaptıkları sunumların ardından Afganistan’da emperyalizmi mahkum eden ortak deklarasyon oy birliğiyle kabul edildi.

Katılımcılar, Portekiz Komünist Partisi tarafından 3-5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek geleneksel Avante Festivali’ni de yerinde izleme fırsatı bulacaklar.

Toplantı ve onu takip eden etkinliklere Türkiye’den Türkiye Komünist Gençliği (TKG) katılıyor.