Avrupa ve ABD'den Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları

Avrupa Birliği (AB) yeni Covid-19 varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye olan seyahatleri askıya alma çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelen yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Biden da 7 Afrika ülkesine seyahat yasağına onay verdi.

Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa söz konusu ülkelerden uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığı ifade edilerek, son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan bildirimde bulunmaları ve Covid-19 testi yaptırmaları istendi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada ise 28 Kasım'dan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’tan Rusya’ya olan seyahatlerin durdurulduğu aktarıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı yazılı açıklamada, son 14 gün içinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibia ve Esvatini'de bulunanların İtalya'ya girişini yasaklayan bir kararname imzaladığını bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de, 6 Afrika ülkesinin kırmızı seyahat listesine alındığını duyurmuş, Covid-19’un yeni mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'nin 28 Kasım Pazar günü saat 04.00'den itibaren kırmızı liste kurallarına tabi tutulacağını ifade etmişti.

Yunanistan da 9 Afrika ülkesine seyahat sınırlaması getirdi.