Avrupa sıcak hava dalgası ve yangın kıskacında: Ölü sayısı bini geçti

Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları ve sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı.

İngiltere: Ülke tarihinin en sıcak günü

İngiltere bugün ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Sıcaklığın gün içinde 41 santigrat dereceyi bulması bekleniyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'de tarihin en yüksek sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. Sıcaklık 38,7 santigrat dereceyi görmüştü.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının güneydoğuda Londra'dan, kuzeyde York ve Manchester'a kadar tüm İngiltere'de hissedileceği aktarıldı.

Sıcak hava dalgasının Galler'de ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Londra'nın bugün dünya genelinde en sıcak noktalardan biri olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Ekvator kuşağı ülkelerinde hava sıcaklıkların üzerine çıkması bekleniyor.

Okulların kapatılması gündemde

Ülkede sıcak hava dalgasının Salı günü de etkisini sürdüreceği, Salı gecesi hava sıcaklığı 25 derece civarında seyredeceği ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlayacağı açıklandı. Aşırı sıcaklar nedeni ile ilk kez kırmızı alarm durumuna geçen İngiltere'de okulların erken kapanması gündeme alındı.

Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısında bulundu. Ülkede kara yolları asfaltlarının eriyebileceği belirtildi. Sağlık kurumları da kapanma kararı alırken, sağlık yetkilileri halkı ciddi sağlık risklerinden kaçınmak için dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini açıkladı. Bu, ulusal olağanüstü hal durumu olarak nitelendiriliyor.

Fransa: Hava sıcaklığı 42 dereceyi aşacak

Bir yandan ülkeyi saran sıcak hava dalgası, bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'da, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi geçmesi bekleniyor.

İtfaiye yetkilileri, Gironde'de Salı gününden beri devam eden yangınların, şiddetli rüzgarlar nedeniyle 13 bin hektar alanı tahrip ettiğini ve 16 bin 200 kişiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Gironde dahil olmak üzere Fransa'daki 15 bölgenin itfaiyesi alarm durumuna geçti. Fransa'dan meteoroloji uzmanu Francois Gourand AFP'ye yaptığı açıklamada "Güneybatıdaki bazı bölgelerde bir sıcaklık kıyameti yaşanacak" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 bin hektarlık ormanlık alanın yandığını açıkladı.

Portekiz: 47 derece ile rekor

Portekiz'de Temmuz ayı rekoru olan 47 dereceyi gördükten sonra, sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşansa da neredeyse tüm ülke orman yangınları için yüksek alarmda kaldı. Yangınlar nedeni ile 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Portekizli yetkililer, sıcak havalar yüzünden çoğu yaşı büyük kişiler olmak üzere toplamda 659 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Portekiz'de bir pilot hayatını kaybetti

Portekiz'de hayatını kaybeden pilotun bir Fire Boss amfibi uçağı kullandığı belirtildi.

Portekiz'deki yangınlar ülkenin kuzeyinde, Porto kentinin doğusunda. Alevler bu yıl 30 bin hektarlık bir orman alanını yok etti. Bu, 2017'de 100'den fazla kişinin öldüğü yangınlardan sonraki en geniş alan.

İspanya'da orman yangınları devam ediyor

İspanya'da yetkililer, güneyden kuzeybatıdaki Galiçya'ya kadar ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 20 orman yangınının hala kontrol altına alınamadığını ve alevlerin yaklaşık 4 bin 500 hektarlık alanı yok ettiğini bildirdi.

İspanya'nın güneyinde de Costa del Sol yakınlarında, Mijas tepelerinde yayılan orman yangınları yüzünden 2.300 kişi tahliye oldu. Yangının rüzgarla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.