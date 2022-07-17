Fransa, İspanya ve Portekiz'de orman yangınları sürüyor

Fransa, İspanya ve Portekiz’de 13 Temmuz Çarşamba başlayan orman yangınları devam ediyor.

Fransa’nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesindeki yangınlar nedeniyle 12 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. İspanya’nın Ekstremadura, Kastilya ve Leon, Galiçya ve Endülüs bölgelerinde 3 bin kişinin tahliye edildiği, yangının şiddetli olduğu bölgenin ise Ekstremadura olduğu kaydedildi.

Portekiz’de Pinhao kentinde Perşembe günü hava sıcaklığı 47 derece olarak ölçüldü.

İngiltere’de kırmızı uyarı verildi

DHA'nın haberine göre, İngiltere’de ilk defa hava sıcaklıkları kapsamında kırmızı uyarı verildi. Britanya Meteoroloji Servisi’nden (Met Office) yapılan açıklamada, “İngiltere’de ilk defa hava sıcaklıkları kapsamında kırmızı uyarı yapıldı. Olağanüstü sıcaklıkların önümüzdeki hafta başlarında İngiltere'nin büyük bir bölümünü etkilemesi, sıcaklıkların bazı yerlerde 30 dereceyi aşması ve hatta 40 dereceye ulaşması bekleniyor” denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gironde bölgesindeki yangınlarla mücadele kapsamında kurulan İçişleri Bakanlığı’na bağlı acil durum merkezini ziyaret etti.

İspanya Başbakanı Perdo Sanchez ise yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dikkatli olalım. Yüksek sıcaklıklar karşısında aşırı risk altındayız” dedi.