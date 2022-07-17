Orman Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 3 gün için uyarı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından orman yangını konusunda yurttaşları uyardı.
"Dikkat" notuyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının. Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın."
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de Muğla genelinde olması muhtemel orman yangını disk değerlendirmesi yaparak yangına karşı uyarına bulunmuştu.