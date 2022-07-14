Datça'daki yangında büyük ihmal: Aynı trafo geçen yıl da patladı iddiası

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında 300 hektarlık orman alanı, 400 hektarlık tarım alanı zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kontrol altına alınan yangının elektrik trafosundan çıktığını duyurdu.

Kirişci "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamada bir dizi soruyu gündeme getirdi. Ormandaki trafolarda gerekli bakımlar yapılmadı mı? Gerekli güvenlik önlemleri alınmadı mı?

Bölgede elektrik dağıtımı yapan şirket Aydem Elektrik.

soL’un edindiği bilgiye göre geçen yıl da bölgede trafoda yaşanan patlama sonucu küçük çaplı bir yangın meydana geldi. O yangın hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Ancak bu yıl yine trafodan kaynaklı yangın, şirketin bakım yapmadığı ve gerekli önlemleri almadığını ortaya koyuyor.

Geçen yıl patlayan trafo...

Datça Belediyesi Basın Danışmanı Osman Akın konuya ilişkin sorularımızı yanıtladı. Bakan Kirişci’nin yangının trafo kaynaklı olduğu açıklamasını henüz kendilerinin teyit etme şanslarının olmadığını belirten Akın, ancak geçtiğimiz yıl da trafoda yaşanan patlamanın küçük çaplı bir yangına yol açtığını kaydetti, o yangının hızlı müdahaleyle büyümeden önlenebildiğini dile getirdi.

Gözler Aydem Elektrik'te: Bakım yapılmadı mı?

Bölgede Aydem Elektrik (ADM Elektrik) şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Akın, “Geçen sene patlayan trafo olduğu söyleniyor” dedi.

Bayram tatili nedeniyle bölgeye çok fazla tatilcinin gelmesi ve sıcağın etkisiyle klimalara yüklenilmesi sonucu trafonun patladığının belirtildiğini kaydeden Akın “Bakım yapılmadığı söyleniyor" dedi. Ancak bu iddiaları teyit etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Datça Belediyesi'nin ormandaki trafolarla ilgili bir denetim ve müdahale yetkisinin olmadığını söyleyen Akın yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.