Datça'da yangın ikinci gününde: Meteorolojiden rüzgar uyarısı

Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu.

Yaklaşık 600 hektar alanda etkili olan orman yangını için sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. Havadan 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı.

Jandarma Skorsky helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini azaltması ile bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Yanan sahalarda alev görünmezken, yoğun duman örtüsü ile kaplanan alanda hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.

Datça Belediyesi ihtiyaç listesi paylaştı

Datça Belediyesi, ilçede süren orman yangını nedeniyle “sandviç, su, ayran, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, plastik çatal-kaşık” gibi ürünlerin yer aldığı bir ihtiyaç listesi paylaştı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şunlar kaydedildi:

“Vatandaşlarımızın dikkatine; yangın ile ilgili ihtiyaçların toplanma noktası olarak belirlenmiş tek yer, liman girişindeki belediyemize ait sosyal tesislerdir.

Güncel ihtiyaç listesi; soğuk sandviç için ekmek ve kaşar, ayran, su, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, peynir, enerji içeceği, plastik çatal-kaşık.”

Meteorolojiden rüzgar uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 14 Temmuz hava durumu raporuna göre sıcaklıklar yurt genelinde artacak. Özellikle İzmir ve Muğla'da çıkan yangın yerlerine ilişkin yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak rüzgar uyarısı yapıldı. Raporda Ege için "Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor" denildi. Meteoroloji'nin raporunda bugün Akdeniz için de "Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor" tahminine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca: 19 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.

Yollar kapatıldı, 2 bin 500 kişi tahliye edildi

Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevler hala kontrol altına alınamadı. Alevler bazı yazlık evlere kadar ulaştı, hasar görenler oldu.

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara verildi.

İtfaiye aracı devrildi, 3 işçi yaralandı

Dün ayrıca söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı da devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.



