Datça'da yangın devam ediyor: 'Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum'

Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi. Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Güncelleme: 20.37

Denizli'den Datça'daki yangına itfaiye sevk edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürme faaliyetlerine destek olmak için 5 araç ve 11 personel ile yola çıktı.

İHA'nın aktardığına göre Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 1 pikap ve 2 arazöz ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait 2 su tankeri ile toplam 11 personel Datça ilçesindeki Reşadiye ve Mesudiye mahallelerinde süren orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı.

18.00

'Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum'

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, yaptığı açıklamada yangının tek bölgede sürdüğünü ama rüzgâr nedeniyle yayıldığını belirtti. Gürsel Uçar, "Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça Mesudiye Mahallesi Kocadağ Mevkiinde maalesef orman yangını başladı. Bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için teyakkuz halinde. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Valilik: Çalışmalara devam ediliyor

Muğla Valiliği'nden orman yangını ile ilgili yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkânların seferber edildiği belirtilirken, "Datça Mesudiye Kocadağ mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 5 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

20 ev tahliye edildi

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Bakanlık'tan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı" bilgisi verildi.

Kıyıdaki vatandaşlar alandan uzaklaştırılıyor

Yangın bölgesine müdahalede bulunan yangın söndürme uçaklarının denizden su alırken çevre güvenliğini sağlaması için üç sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildiği, ayrıca bu botların muhtemel kıyıdan tahliyelerde vatandaşları alandan uzaklaştıracağı öğrenildi.

Yangın yerleşim alanlarına ulaştı

Datça yangın nedeniyle plajlar boşaltılmaya başlandı.

Kara ve havadan yapılan müdahaleye rağmen bölgedeki rüzgarın şiddeti ile alevler çok büyüyerek yerleşim alanı olan Maşa Çukuru'na ulaştı.

Yangın bölgesine çıkan yollar tedbir amaçlı kapatılırken sahil güvenlik ekipleri de sahile yaklaşarak plajı boşaltılması uyarısı yaptı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi

Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi

Muğla’dan Datça ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Datça-Hayıtbükü sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkın orman yangınında alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlerken, alevler Datça-Hayıtbükü sahil yoluna ulaştı.

Yol trafiğe kapatılırken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yol kenarlarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip, kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuluyor.

Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabiliyor. Alevlerin aynı hızla devam etmesi durumunda Avlana bölgesi ve Hayıtbükü Koyu’na kadar ilerleyebileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı söndürme çalışmalarına katıldı

Milli Savunma Bakanlığı’nı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Muğla Valiliği’nin talebi üzerine Datça’daki orman yangınına destek olarak personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.

Bakan Kirişçi yangın bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine hareket etti. Bakan Kirişci’nin bölgeye ulaştığı açıklandı.