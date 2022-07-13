Datça'da orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Kocadağ'daki askeri radar üssünün bulunduğu yerin hemen altında henüz bilinmeyen bir neden ile orman yangını başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.

Yangın yerleşim alanlarına ulaştı

Datça yangın nedeniyle plajlar boşaltılmaya başlandı.

Kara ve havadan yapılan müdahaleye rağmen bölgedeki rüzgarın şiddeti ile alevler çok büyüyerek yerleşim alanı olan Maşa Çukuru'na ulaştı.

Yangın bölgesine çıkan yollar tedbir amaçlı kapatılırken sahil güvenlik ekipleri de sahile yaklaşarak plajı boşaltılması uyarısı yaptı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Datça Mesudiye’de 12:21’de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12:35’de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi

Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi

Muğla’dan Datça ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı.