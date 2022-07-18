Türkiye'ye sıcak hava uyarısı

Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağı açıklandı. Hafta sonuna doğru özellikle Marmara ve Ege kavurucu sıcakların etkisi altında olacağı belirtildi.

NTV'nin haberine göre, önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme bekleniyor. Haberde, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü itibariyle hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşacağı, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 35 santigrat dereceyi geçeceği belirtildi.

Ege Bölgesi'nin de aşırı sıcaklardan etkileceği belirtilirken, bölgede hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle 45 santigrat dereceyi bulması bekleniyor.

Kavurucu sıcakların gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacağı belirtildi.