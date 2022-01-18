Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Roberta Metsola oldu

Maltalı parlamento üyesi Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi.

Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için Strazburg'da düzenlenen seçimi Maltalı muhafazakar parlamento üyesi Roberta Metsola kazandı.

Avrupa Parlamentosu'nun bir önceki başkanı David Sassoli, geçen hafta hayatını kaybetmişti.

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