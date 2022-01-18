Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için Strazburg'da düzenlenen seçimi Maltalı muhafazakar parlamento üyesi Roberta Metsola kazandı.
Avrupa Parlamentosu'nun bir önceki başkanı David Sassoli, geçen hafta hayatını kaybetmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Roberta Metsola oldu
Maltalı parlamento üyesi Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi.
Haber Merkezi
Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için Strazburg'da düzenlenen seçimi Maltalı muhafazakar parlamento üyesi Roberta Metsola kazandı.
Avrupa Parlamentosu'nun bir önceki başkanı David Sassoli, geçen hafta hayatını kaybetmişti.