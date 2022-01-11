Avrupa Parlamentosu Başkanı yaşamını yitirdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, 65 yaşında İtalya'da yaşamını yitirdi.
Sassoli'nin sözcüsü Roberto Cuillo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sassoli'nin Aviano kentinde yatırıldığı hastane yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sassoli, dün bağışıklık sisteminde işlev bozukluğuyla ilgili ciddi komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Sassoli, Avrupa Parlamentosu'nda 2019 yılından bu yana başkanlık yapıyordu
Avrupa Parlamentosu tarihinde ilk defa görevdeki başkan yaşamını yitirdi.
Avrupa Parlamentosu'nun iç tüzüğüne göre, yeni başkan seçilene kadar Sassoli'nin görevini başkan yardımcısı yürütecek.