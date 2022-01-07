ABD'li aktör ve ırksal eşitlik savunucusu Sidney Poitier yaşamını yitirdi

En iyi erkek oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier, 94 yaşında öldü.

Bahama Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Vekili Eugene Torchon-Newry, Poitier'in ölümünü doğruladı.

Poitier kimdir?

Poitier, 20 Şubat 1927'de Miami'de doğdu ve Bahamalar'da bir domates çiftliğinde büyüdü ve sadece bir yıllık resmi eğitim gördü.

Poitier, 16 yaşında New York'a taşınmadan önce küçük Bahama köyü Cat Island'da ve Nassau'da büyüdü, askeriye de kısa bir süreliğine çalışmak için yaşı hakkında yalan söyledi. Oyunculuk eğitimi alırken bulaşıkçılık yaptı.

"Lilies of the Field" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ının kazanan ilk siyahi kazananı ve ABD'deki ırksal eşitlik hareketindeki mücadelesiyle bilinen Poitier Bahama'da yaşıyordu.

50'den fazla filmde rol alan Poitier, dokuz da film yönetti.