Avrupa Parlamentosu'ndan Gezi Davası kararına tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyon Başkanı Sergey Lagodinsky Gezi Davası'nın kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

T24'ün haberine göre, açıklamada “Türk yargısı, bugün Osman Kavala'yı 'hükümeti devirmeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ederken, en kötü tahminleri doğruladı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına açıkça aykırıdır ve Avrupa Konseyi'nde devam eden ihlal davalarında mutlaka sonuçlar doğuracaktır’’ ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada öne çıkanlar şöyle:

“Ağır hapis cezaları da alan bu 'Gezi' davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar ve aileleriyle tam dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bugün sadece onlar için değil, Türkiye'de temel hakları ve hukukun üstünlüğünü her gün savunanlar ve ülkenin AB'ye daha da yaklaştığını görmek isteyenler için çok üzücü bir gün. Açıkçası bunu yapmanın yolu bu değil.

Karar mevcut sistemin otoriter karakterini bir kez daha teyit etmekte ve temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanında herhangi bir gerçek reform yapma konusundaki isteksizliği açıkça göstermektedir.

Kendi uluslararası taahhütlerine saygısızlık ederken, kurallara dayalı düzen konusunda uluslararası mutabakattan uzaklaşan bugünkü mevcut Türkiye için AB perspektifi yok denecek kadar azdır.”

'Siyasi müdahalenin gölgesinde kaldı'

Amor ve Lagodinsky, mahkeme heyetinde yer alan hâkim Murat Bircan’ın AKP’den milletvekili aday adayı olmasına da değinerek, ‘’Mahkemenin yargıç üyelerinden birinin iktidar partisi adayı olması, bu davanın siyasi müdahaleyle nasıl gölgelendiğinin bir başka şok edici örneğidir. Son 4,5 yıllık süreç, adil yargılama standartlarını tamamen hiçe sayarak birbirini takip eden adli manevralardan ibarettir" ifadelerine yer verdi.