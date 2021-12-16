Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası bugün yapılan yılın son toplantısında beklentiye paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında net varlık alımlarının Mart ayında sona ereceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası yılın son toplantısında politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25, mevduat faizini yüzde eksi 0,50'de tuttu.

Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi frenlemek için politika faizini 3 yıldan bu yana ilk kez artırarak yüzde 0,10'dan yüzde 0,25'e yükseltmişti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avro bölgesi ekonomisinin toparlandığını, enflasyonun kısa vadede yüksek kalacağını söyledi.

Lagarde salgına karşı alınan önlemlerin toparlanmayı geciktirebileceğini belirtirken enerji fiyatlarının 2022'de istikrar kazanacağı açıklamasında bulundu.

Banka ekonomik göstergelere ilişkin tahminlerini de açıkladı. Buna göre 2021 Avro Bölgesi büyüme beklentisi yüzde 5'ten yüzde 5,1'e yükseltildi. 2022 büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 2,1'den yüzde 2,9'a çıkarıldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın 2021 için enflasyon beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya çıkarılırken, 2022 enflasyon beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 3,2'ye 2023 beklentisi ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e yükseltildi.