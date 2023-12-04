Avrupa Konutları şantiyesinde iş cinayeti

İstanbul Bağcılar’da ana yüklenici firmanın Artaş Holding olduğu, alt yüklenicinin ise Arifoğlu İnşaat olduğu Avrupa Konutları şantiyesinde, bir işçi cinayeti gerçekleşti.

Patronların Ensesindeyiz’e gelen ihbara göre kule vincin aydınlatması çalışmamasına rağmen karanlıkta mesaiye devam eden vinç, taşıdığı malzeme ile 7. kattaki platforma çarptı. Platform üzerinde duran işçi Ercan Yılgın (49), malzemeyi karşılamaya çalışırken emniyet kemerinin olmamasından dolayı sarsılan platformdan aşağıya düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

PE Ağı'ndan yapılan açıklamada "Yine bir iş cinayeti ve yine herhangi bir açıklama yapılmıyor! Patronların Ensesindeyiz olarak sürecin takipçisi olacağız ve sorumlu olan tüm patronlardan hesabını soracağız" denildi.