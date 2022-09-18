Avrupa Komisyonu'ndan Macaristan'a yönelik 7,5 milyar avroluk fon kesintisi planı

Avrupa Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, Macaristan'da hukukun üstünlüğü ilkesinin açık ihlallerinin kaydedildiğini belirterek, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı fonlardan 7,5 milyar avroluk kesinti yapılmasının planlandığını duyurdu. Söz konusu tutarın Macaristan'ın AB'den aldığı fonların yüzde 65'ine denk geldiği belirtildi.

Politico'nun haberine göre, AB Bütçeden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn yaptığı açıklamada, fon yardımının askıya alınması önerisine rağmen, Budapeşte'nin finansal destek almaya devam etmesi için olası bir uzlaşı zeminin hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Macaristan fonların yüzde 65'ini kaybedebilir

Johannes Hahn yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, Komisyonun AB bütçesini koruma ve bu önemli hedefi sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanma kararlılığının açık bir göstergesidir" dedi. Komisyonu teklifinde, AB uyum politikası kapsamında Macaristan'ın tahsis ettiği fonların yüzde 65'inin askıya alınması tavsiye edildi.

Macaristan'ın AB'nin olası fon kesintisi hamlesi öncesinde yaptığı reformlara değinen Hahn, "Bu önlemlerle Macaristan, doğru yönde önemli ve kamusal taahhütlerde bulundu" yorumunda bulundu.

Macaristan izlenmeye devam edilecek

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Macaristan'daki sürecin 19 Kasım'a kadar izleneceğini ve ülkede hayata geçirilen reformlara göre son kararın verileceği bildirildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) “hukuk devleti” kurallarını ihlal ettiği ve "AB fonlarını usulsüz kullandığı" gerekçesiyle Macaristan’a yapılması planlanan milyarlarca avro tutarındaki mali yardımı askıya alması üzerine Budapeşte, yolsuzlukla mücadele ajansı kurulması taahhüdünde bulunmuştu.

AB'den Macaristan'a 'yargı bağımsızlığı' uyarısı

Avrupa Birliği'nin "Hukukun Üstünlüğü 2021" raporunda Macaristan'ı yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalması konusunda eleştirilerek, ülkenin "seçimlerle organize edilen otokratik bir yapıya" dönüşmeye başlama tehlikesiyle karşı karşı olduğu belirtilmişti.

AB, Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlar konusunda geriye gidişini durdurmaması halinde gerekli adımların atılacağını açıklamıştı. AB yönetimi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ülkeyi "tek adam rejimine" dönüştürdüğü yönünde eleştiride bulunmuştu.