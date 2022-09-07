Macaristan, AB fonlarından yararlanmak için yolsuzlukla mücadele ajansı kuracak

Avrupa Birliği’nin (AB) “hukuk devleti” kurallarını ihlal ettiği ve "AB fonlarını usulsüz kullandığı" gerekçesiyle Macaristan’a yapılması planlanan milyarlarca avro tutarındaki mali yardımı askıya alması üzerine Budapeşte, yolsuzlukla mücadele ajansı kurulması taahhüdünde bulundu.

Euronews'in haberine göre Başbakan Viktor Orban tarafından imzalanan kararnameye göre, bağımsız yetkililer tarafından oluşturulacak kurum, AB fonlarının kullanılmasında yapılan usulsüzlükleri, yasa dışı eylemleri araştıracak ve bunların önüne geçilmesinin yollarını arayacak.

Kararnameye göre yeni kurulacak ajans, ulusal makamların dolandırıcılık, yolsuzluk, çıkar çatışması ve diğer ihlalleri önlemek veya soruşturmak için yeterince hareket etmediğini tespit ettiğinde devreye girmekle görevlendirilecek.

Macaristan’ın bu ajansı kurma girişimi, bu ay Budapeşte’ye Covid-19 kurtarma fonundan verilecek mali yardımların serbest bırakılmasını veya askıda tutulması yolunda karar verecek Brüksel’e yönelik bir taviz olarak görülüyor.