Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Ukrayna'nın topraklarının önemli bir bölümünü kaybedebileceğini iddia etti.

Nepszava'nın haberine göre, Orbán, "Ukrayna'daki çatışma 2030'a kadar sürebilir ve Kiev topraklarının üçte birini veya yarısını kaybedebilir" yorumunu yaptı. Orban açıklamasında, Ukrayna'da süren savaşın suçunun Batı'nın eylemleri olduğunu belirtti.

"Ukrayna'daki çatışma bölgesel olacaktı, ancak Batı müdahale etti ve onu küresel hale getirdi" diyen Orbán, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirirerek, yaptırımların Avrupa'nın kendi ayağına sıktığı bir kurşun olduğunu söyledi. Macaristan Başbakanı Orbán, "Yaptırımların neden olduğu enerji krizi nedeniyle, Avrupa endüstrisinin yüzde 40'a varan kısmı kışın durabilir" ifadelerini kullandı.

Viktor Orbán, Rusya'ya karşı yaptırımların uzatılmasına karşı çıktığını sözlerine ekledi.