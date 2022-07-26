Avrupa Birliği ülkeleri doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, AB Komisyonu'nun Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma ve enerjiden tasarruf için doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranın azaltma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

AB Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu 'görevimiz tehlike' değildi. Bakanlar, önümüzdeki kış öncesinde gaz talebinin azaltılması konusunda siyasi zeminde anlaşmaya vardılar" ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu'nun söz konusu plan, bugün düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında ele alınması planlanıyordu.

İspanya, Yunanistan, Macaristan Polonya ve diğer çok sayıda AB üyesi ülke, doğalgaz azaltma planını desteklemediklerini açıklamıştı.