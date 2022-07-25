Gazprom Kuzey Akımı'ndaki gaz hacmini düşüreceğini açıkladı

Rus enerji tekeli Gazprom, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha bakım için durdurulacağını, bu hat üzerinden pompalanan gaz hacminin 27 Temmuz itibarıyla 33 milyon metreküpe düşeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Kuzey Akımı boru hattının türbinlerinden bir tanesinin daha durdurulması sonucu, hattın gaz hacmi kapasitesinin sadece yüzde 20'sini kullanımda olacağı açıkladı.

10 günlük kesintinin ardından arz düşürme hamlesi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, Siemens türbinlerinin tedarikinde ortaya çıkan sorunlar öne sürülerek gaz hacmi halihazırda yüzde 60 oranında azaltılmıştı. Kuzey Akımı boru hattı 11-21 Temmuz arasında bakıma alınmış, bu tarihler arasında Avrupa'ya gaz arzı tamamen durmuştu.

Gazprom yeni kesintinin ne zamana kadar devam edeceğini açıklamadı.

Şirketin açıklaması şu şekilde:

“Kapsamlı onarım öncesi bakımlar arasındaki sürenin sona ermesi nedeniyle (Rostehnadzor'un talimatlarına uygun olarak ve motorun teknik durumu dikkate alınarak) Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda bir başka Siemens gaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor. Portovaya kompresör istasyonunun 27 Temmuz, Moskova saatiyle 07:00'den itibaren (TSİ ile aynı) günlük kapasitesi maksimum 33 milyon metreküp olacak."

Riskler ortadan kalkmadı

Gazprom gün içerisinde yaptığı diğer açıklamada, Kuzey Akımı ile ilgili risklerin ortadan kalkmadığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'da bakımı yapıldıktan sonra Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılmak üzere Rusya'ya teslim edilmesi gereken Siemens türbinine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemeyen sevkiyatla ilgili açıklamada, bazı evrakın Siemens'ten Gazprom'a ulaştığına işaret edilerek, "Ancak evrak, daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken, daha fazla soru işareti yaratmıştır" ifadesi kullanıldı.

Özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin konuların hâlâ güncel olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yaptırımlarla ilgili konuların çözümü, türbinin Rusya'ya teslimatı ve Portovaya kompresör istasyonundaki diğer türbinlerin acil bakımı için önem taşımaktadır" denildi.

Acil çözüm istendi

Açıklamada, söz konusu sorunların çözümü için Siemens'ten tekrar "ivedi destek" talep edildiğinin altı çizildi.

Gazprom, Siemens'e ait türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını yüzde 60 düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Kanada'dan sevk edilmesi beklenen türbin motorunun devreye alınmasından sonra doğal gaz sevkiyatının teknik açıdan mümkün olan azami düzeyde tekrar başlayacağını söylemişti.

Kuzey Akımı, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan en önemli boru hattı.