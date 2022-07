'Avrupa gaz olmadan bir kış geçiremez'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu beşinci ayını geride bırakırken, Batı basınında devam eden savaşa ve "gaz kesintisi" riskine ilişkin çeşitli yorumlar yapıldı.

The New York Times'ta Thomas Friedman'ın kaleme aldığı bir yazıda "Bütün aptal Ruslar öldü" ifadeleri kullanılırken, şu ana kadar yaşamını yitiren en az 15 bin Rus askerinin çoğunluğunun azınlık halklarından ve Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yaşayanlardan oluştuğu belirtiliyor. Rus kuvvetlerinin "çok acımasız" bir stratejiye sahip olduğu kaydedilen yazıda, söz konusu strateji "Geride duruyorlar ve roketlerle her yeri moloz haline getirip daha sonra ilerliyorlar" olarak açıklandı. Yazıda ayrıca Putin'in Batılı ülkelerde hızla yükselen gıda ve enerji fiyatlarının ayaklanmalara yol açmasını beklediği de savunuldu.

İngiltere menşeli The Times'tan Roger Boyes'in yazdığı bir yazıda ise "Rusya, Avrupa'nın gazını kesebilir. Geçen hafta, kritik öneme sahip Kuzey Akımı gaz boru hattı 'bakım' için on gün boyunca kapatıldığında Almanya bunun farkına vardı" denildi. Rusya'nın beş aylık savaş boyunca 95 milyar dolarlık gaz ve petrol geliri elde ettiği belirtilen yazıda yer alan "Putin bizim nakitimiz olmadan bir süre idare edebilir ancak Avrupa, Rus gazı olmadan bir kış geçiremez" ifadeleri dikkat çekti.

'Rusya saldırıya hazırlanıyor'

Bir diğer İngiltere menşeli haber kuruluşu olan Reaction'da çıkan Gabrial Gavin imzalı bir yazıda ise "Luhansk'ın bu ayın başlarında düşmesinden bu yana ana Donbass'ta operasyonel bir duraklama var. Moskova bir psikolojik savaş biçimi olarak sivil bölgelerin uzun menzilli roketlerle ve füzelerle bombalanmasına yöneldi" değerlendirmesi yapıldı. Yazıda Ukraynalı yetkililerin, Rus güçlerin bir sonraki taarruza hazırlandıkları yönündeki uyarıları da aktarıldı.