Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı devem ederken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB'nin Rusya'ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıkladı. Leyen, "Yaptırımlarımızı bir adım daha ileri götürmeyi teklif ediyoruz. Onları daha geniş ve daha keskin hale getireceğiz, böylece Rus ekonomisinde daha da derinlere inecekler'' dedi.

Söz konusu beşinci yaptırım paketinin altı ayağı olduğunu aktaran Leyen, “İlk olarak, Rusya'dan gelen kömüre yılda 4 milyar avro değerinde bir ithalat yasağı uygulayacağız. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek" dedi.

Paketin ikinci ayağında Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu 4 önemli Rusya bankasına tam işlem yasağı konacağını belirten Leyen, "Artık piyasadan tamamen kopardığımız bu dört banka, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ediyor. Bu, Rusya'nın mali sistemini daha da zayıflatacak'' ifadelerini kullandı.

Leyen, üçüncü yaptırım ayağı olarak Rusya gemilerinin ve Rusya tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanacağını açıkladı. Ek olarak, Rusya ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine yönelik de bir yasak önerileceğini söyleyen Leyen ,"Bu yasak, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacaktır” dedi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde dördüncü ayağın ihracat olduğunu bildiren Leyen, "Dördüncüsü, Rusya'nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar avro değerinde ilave ihracat yasakları. Bu, örneğin kuantum bilgisayarları ve gelişmiş yarı iletkenleri, ayrıca hassas makine ve nakliye ekipmanlarını içerir. Bununla Rusya'nın teknolojik tabanını ve sanayi kapasitesini düşürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaptırım paketinin beşinci ayağının ise Rusya'nın ve Rus oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar avro değerinde özel yeni ithalat yasakları içerdiğini aktaran Leyen, “Bunu yaparken, Rusya ile Belarus arasındaki boşlukları da kapatıyoruz'' dedi.

Yeni yaptırım paketinin son ve altıncı ayağını açıklayan Leyen, "Altıncısı, Rus şirketlerinin üye devletlerdeki kamu alımlarına katılımına yönelik genel bir AB yasağı veya Rus kamu kurumlarına yönelik Avrupa veya ulusal tüm mali desteğin hariç tutulması gibi çok hedefe yönelik bir dizi önlem alıyoruz. Çünkü Avrupa vergi parası her ne şekilde olursa olsun Rusya'ya gitmemelidir'' dedi.

Söz konusu yaptırım paketinin onaylanması için, paketin AB Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanması gerekiyor.