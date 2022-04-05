ABD Rusya'ya yönelik yaptırımları arttıracağını açıkladı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddialar hakkında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, Ukraynalılar vatanlarını cesurca savunurken ABD de onlara askeri, insani ve ekonomik açıdan destek olmaya devam edecek” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’dan gelen güvenlik desteği taleplerini yerine getirmek için çalıştığını ifade eden Sullivan, önümüzdeki günlerde ABD ve müttefik ülkelerden Ukrayna’ya daha fazla askeri destek gönderilmesini beklediğini söyledi. Sullivan ayrıca, bu hafta Beyaz Saray’ın Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklayacağını bildirdi.