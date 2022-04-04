Pentagon yetkilisi: Buça iddialarını bağımsız olarak doğrulayamayız

Ukrayna'nın Buça kasabasında Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü iddialarına ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) "bağımsız olarak doğrulayamayız ama çürütecek durumunda da değiliz" açıklaması yapıldı.

İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili ABD ordusunun Ukrayna'nın Rus güçlerinin Buça kasabasında sivilleri katlettiği iddialarını "bağımsız olarak" doğrulayacak ya da çürütecek durumda olmadıklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre sözkonusu yetkili "Sizinle aynı görüntüleri görüyoruz. Ukrayna'nın bu vahşetlerle ilgili iddialarını çürütmek için hiçbir nedenimiz yok. Açıkça, derinden, derinden rahatsız edici" dedi.

Aynı yetkili "Pentagon bunu bağımsız olarak ve tek başına doğrulayamaz ama aynı zamanda bu iddiaları çürütecek bir konumda da değiliz" diye konuştu.

Kremlin Rus birliklerinin Buça'da sivilleri katlettiği iddialarını yalanlamıştı.