Lavrov: Buça'da yaşananlar hakkında BMGK'yi toplama girişimlerimiz başarısız oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne yönelik iddiaları reddeden Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Buça'da yaşananları görüşmek üzere bugün Moskova saatiyle 22.00'de acil toplantıya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM Güvenlik Konseyi'ni toplamak için yaptıkları ikinci girişimin de başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuya dair konuşan Lavrov "Dün BM Güvenlik Konseyi'nin bir toplantı yapmasını talep ettiğimizi hatırlatmama izin verin. Güvenlik Konseyi'ne şu anda başkanlık eden İngiliz meslektaşlarımız bunu reddettiler. Bugünkü girişimimiz de başarısız oldu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatına ilişkin "yalan haberleri" ortaya çıkaracaklarını söyleyen Lavrov, "Batı Buça'daki olaylar hakkındaki gerçeği Ukrayna krizinin doğasına ilişkin boş söylemlerle gizlemeye çalışacak" ifadesini kullandı.

Lavrov "Rusya Ukrayna ordusunca işlenen suçların cezasız kalmayacağında ısrar edecek" diye konuştu.

Müzakerelere ilişkin de konuşan Lavrov, Putin ile Zelenskiy'in ancak heyetler arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıktıktan sonra bir araya gelebileceklerini dile getirdi.