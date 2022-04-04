Biden, Putin'e ikinci kez 'savaş suçlusu' dedi

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları"ndan yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Bugün gazetecilere yaptığı açıklamada "Hatırlarsınız Putin'e 'savaş suçlusu' dediğim için eleştirilmiştim" diyen Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da toplu sivil ölümleri iddiasıyla yayınlanan görüntülere atıfla "Buça'da ne olduğunu gördünüz" ifadesini kullandı.

Putin için "O bir savaş suçlusu" diyen Biden "Ama bilgi toplamalıyız" diye ekledi.

Biden "Ukrayna'ya savaşması için ihtiyacı olan silahları tedarike devam etmeliyiz ve bunun gerçekten bir savaş suçu davası olabilmesi için tüm detayları bir araya getirmeliyiz" diye konuştu.

Bir gazetecinin Buça'da iddia edilen görüntülerin bir "soykırım" olup olmadığını sorması üzerine Biden "Hayır, bunun bir savaş suçu olduğunu düşünüyorum" dedi. Biden ayrıca Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Buça'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada bölgede yaşananların "soykırım" diye nitelenmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Buça'daki durum sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri Batı ve Ukrayna sosyal medyada yaydı" demişti. Rusya konuya ilişkin BMGK'de bir oturum yapılmasını talep etmişti.

AB soruşturmacı gönderecek

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'ya "savaş suçları"nı belgelemekte yerel savcıya yardımcı olması için soruşturmalar göndereceğini bildirdi.