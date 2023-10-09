Avrupa Birliği, Filistin’e yardımları askıya aldı

Hamas'ın başlattığı ve tüm Filistinli direniş gruplarının parçası olduğu Birleşik Operasyon Odası tarafından yürütülen Aksa Tufanı operasyonu ardından İsrail ile başlayan çatışmalar üçüncü gününde de devam ediyor.

Çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği, Filistin’e yapılan yardımların askıya alındığını açıkladı.

AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi tarafından yapılan açıklamada, “Filistinlilerin en büyük bağışçısı olan Avrupa Komisyonu, toplam 691 milyon Avro değerindeki tüm kalkınma portföyünü gözden geçiriyor” denildi.

Varhelyi'nin açıkladığı kararlar şöyle:

Tüm ödemeler derhal askıya alındı.

Tüm projeler incelemeye alındı.

2023 dahil olmak üzere tüm yeni bütçe teklifleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.

Tüm portföy kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

AB dışişleri bakanları toplanacak

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin hattındaki gelişmeler nedeniyle yarın video konferans yöntemiyle acil gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

AB ve üye ülkeler, 7 Ekim sabahı başlatılan operasyona tepki göstermiş ve İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.