Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'yi konuşacak: Toplantıya Blinken da katılacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20 Temmuz’da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, geçen ayki toplantıda görüşülmesi planlanan ancak bir ay ertelenen Türkiye ile ilişkilerin de konuşulacağı bildirildi.

Avrupa Birliği liderlerinin son toplantısında Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye konusunda rapor hazırlaması istenmişti.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın video konferansla katılacağı aktarıldı.

Toplantının Blinken ile yapılan bölümünde de Türkiye'nin gündeme gelmesi, 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyelik başvurusu hakkındaki kararı sonrası durum değerlendirmesi yapılması öngörülüyor. (AA)