Hollanda, Türkiye ve Körfez ülkelerine silah ambargosunu kaldırdı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı, silah sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik ortak bir metin yayımladı.

Üç bakanlık tarafından yayımlanan ortak yazıda, Hollanda silah sektörünün ihracata bağlı olduğuna dikkat çekilerek, bu sektörün cirosunun yüzde 54'ünün ihracattan geldiğinin altını çizildi.

Bu bağlamda halihazırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedildi. (AA)