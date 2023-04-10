Avrupa Birliği Azerbaycan'ı patlamaya hazır yakıt istasyonu olarak kullanmayı umuyor

Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılıktan kurtulmaya çabalayan Avrupa Birliği açısından Azerbaycan'dan arz edilen petrol ve doğalgaz önemli hale geldi. Ancak bu duruma karşın Azerbaycan'ın Kafkasya'da daha güçlü bir siyasi aktör olmak için uğraşları ve Ermenistan'da süregelen savaş durumu, Avrupa Birliği açısından başka bir sorunun kaynağı olabilir.

AB, Azerbaycan'la sınır gerginlikleri devam eden Ermenistan'a bir misyon gönderirken, ayrıca Avrupa Parlamentosu da Azerbaycan'ın insan hakları sicilini kınayan bir rapor yayımladı. Avrupa'nın bu hamleleri, Azerbaycan tarafından tepkiyle karşılandı.

AB'nin bu kararları, Azerbaycan'la 2027 yılına kadar yıllık gaz sevkiyatını ikiye katlayarak 20 milyar metreküpe çıkarma konusunda yapılan anlaşmaya gölge düşürdü.

AB Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bilerek Kafkasya'ya yöneldi

Politico'ya konuşan AB yetkilisi, AB'nin kararlarının Azerbaycan ile ilişkileri bozduğunu belirterek, "Bakü ile farklı bir senaryo olmasını umuyorduk. Devriyelerle ilgili tüm bilgileri Azerbaycan ile paylaşıyoruz çünkü herhangi bir sorun istemiyoruz" dedi.

AB yetkilisi, amaçlarının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla dikkati dağılmışken Brüksel'in Güney Kafkasya'daki varlığını güçlendirmeyi, Azerbaycan ile ekonomik bağlar kurmayı ve denge kurmak amacıyla Ermenistan'a siyasi destek vermek olduğunu itiraf etti.

'Azerbaycan saldırıya geçebilir'

Öte yandan, AB'nin Ermenistan Misyonu Başkanı Markus Ritter, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte "Ermeniler, Azerbaycan'ın bahar aylarında saldırıya geçeceğine inanıyor. Bu olmazsa, görevimiz başarılı olacak" dedi.

Azerbaycan medyası: AB Azerbaycan'ı yeni bir savaşa kışkırtıyor

Azerbaycan medyasında çıkan haberlerde, AB'nin Ermenistan misyonunun "Azerbaycan'ı yeni bir savaşa kışkırtmaya yardım ettiğini" belirtirken, olası herhangi bir yeni çatışmanınsa suçunun Avrupa olacağını vurgulamıştı.

AB'den bir yetkili bu konuya ilişkin, "Azerbaycan ve Rusya temelde aynı şeyi söylüyorlar: AB misyonunun izleme kisvesi altındaki bir askeri istihbarat operasyonu olduğunu savunuyorlar" dedi.

Michel'in çabaları boşa düştü

Azerbaycan'ın AB Misyonu Başkanı Vaqif Sadıqov, Azerbaycan sınırına yakın gözlemcilerin varlığının Bakü'yü endişelendirdiğini söyledi. Sadıqov, AB'nin varlığının, Azerbaycan açısından Brüksel'in bölgedeki varlığını güçlendirme çabası olarak görüldüğünü ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, geçtiğimiz ay Ermenistan ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla bölgedeki durumu görüşerek, "AB'nin bölgede barış ve istikrarın ilerlemesine yardım etmeye hazır olduğunu" ileri sürmüştü.

Ancak görüşmeden birkaç saat sonra Azerbaycan birlikleri, Ermenistan'ın tarafının silah sevkiyatı yaptığını belirterek Dağlık Karabağ'daki ateşkes bölgesine yeniden girdi.

'AB'nin Azerbaycan'ı Rusya'nın alternatifi olarak kullanma amacı suya düşebilir'

Carnegie Europe'tan Tom de Waal, Brüksel'in Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın çözümüne aracılık etme umudunu hâlâ koruduğunu belirtirken, uyarıda da bulundu.

Waal, ihtilafın çözülmemesi halinde, Batılı ülkelerden Azerbaycan'a yönelik yaptırım çağrıları olabileceğini, bu durumda da AB'nin Azerbaycan'ı Rus fosil yakıtlarına alternatif olarak kullanma amacının da suya düşeceğini söyledi.