Avrupa Bankası'ndan deprem sonrası Türkiye'ye yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve özel sektörün desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1,5 milyar avroya varan yatırım yapılmasına karar verdi.

EBRD tarafından yapılan açıklamada, bankanın yatırım paketinin altyapı yatırımlarının finansmanı ve küçük ve ağırlıklı orta ölçekli işletmelere kredi imkanının sağlanması için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Bankanın açıklamasında, yatırım paketi kapsamında 600 milyon avroluk kısmın bankalara, depremden doğrudan etkilenen işletmelere ve kişilere kredi imkanı için kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. (AA)