Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. (AA)
Haber Merkezi
Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı
Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Haber Merkezi
Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. (AA)