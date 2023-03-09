Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif yasalaştı

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Haber Merkezi

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. (AA)

Haber

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı