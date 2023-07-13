Dövizde artış kesintisiz bir şekilde sürüyor.
Avro bu sabat saatlerinde 29,27'ye kadar yükselirken, dolar ise 26,15'ten işlem görüyor.
Altının gramı ise 1644 liraya yükselmiş durumda.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avro rekor kırdı, altında ve dolarda yükseliş sürüyor
Avro bu sabah saatlerinde 29,27'ye kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Haber Merkezi
Dövizde artış kesintisiz bir şekilde sürüyor.
Avro bu sabat saatlerinde 29,27'ye kadar yükselirken, dolar ise 26,15'ten işlem görüyor.
Altının gramı ise 1644 liraya yükselmiş durumda.