Döviz ve altında yükseliş sürüyor.
Avro yeni bir rekor kırarak 20 lira 83 kuruşa kadar yükseldi.
Dolar ise 19.05 liradan işlem görüyor.
Gram altın bin 212 TL, çeyrek altın ise bin 963 liradan satılıyor.
Haber Merkezi
soL - Eskişehir
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avro rekor kırdı
Avro TL karşısında değer kazanmaya devam ederken, 20,83 kuruşu gördü.
Haber Merkezi
Döviz ve altında yükseliş sürüyor.
Avro yeni bir rekor kırarak 20 lira 83 kuruşa kadar yükseldi.
Dolar ise 19.05 liradan işlem görüyor.
Gram altın bin 212 TL, çeyrek altın ise bin 963 liradan satılıyor.