Dövizde bu sabah saatlerinde iyice artan yükseliş rekorlara konu olmaya devam ediyor.
Doların 23 lirayı geçmesi sonrası avro da 25 lirayı geride bıraktı.
Altının gramı ise 1464 liraya kadar çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avro 25 lira oldu!
Doların 23 lirayı geçmesinin ardından avro da 25 lirayı buldu.
Haber Merkezi
Dövizde bu sabah saatlerinde iyice artan yükseliş rekorlara konu olmaya devam ediyor.
Doların 23 lirayı geçmesi sonrası avro da 25 lirayı geride bıraktı.
Altının gramı ise 1464 liraya kadar çıktı.