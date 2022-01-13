Avrasya Tüneli’nde zamlı tarife bir ay öne çekildi

Avrasya Tüneli’nde, yeni geçiş ücretleri, her yıl Ocak ayında hesaplanıyor ve kesinleştiriliyor, 1 Şubat’ta da uygulamaya konuluyordu. Bu yıl bir değişiklik yapıldı.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin işletmecisi ATAŞ AŞ ile görüştü, kamu ya da özel sektör eliyle işletilen köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine zammın 1 Ocak’ta yapıldığını belirtti.

Bakanlık, Avrasya Tüneli’nde de yeni geçiş ücretlerinin 1 Ocak’ta uygulamaya girmesini istedi. Bu kapsamda Avrasya Tüneli’nde, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere tek yön geçiş ücreti gündüz otomobiller için 46 TL’den 53 TL‘ye, minibüsler için 69 TL‘den 79,50 TL’ye çıktı. Ücretler gece tarifesinde yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için 39,75 TL olarak uygulanıyor.

Avrasya Tüneli’nde geçiş ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Söz konusu projede, yeni yılın (örneğin 2022 yılı) geçiş ücretleri hesaplanırken, dolar kurunun yanı sıra bir önceki yıl ABD‘de gerçekleşen enflasyon verisi (ABD, 2021 enflasyonu 12 Ocak Çarşamba günü açıklandı ve yüzde 7 olarak kayıtlara geçti) de temel bir parametre oluşturuyordu.

Bu yıl, ABD’de gerçekleşen 2021 yılı enflasyonu beklenmeden, tarifelere geçiş ücretleri için formülün işaret ettiğinin çok altında bir zam yapıldı. Her bir geçiş yapan araç için arada oluşan farkı, devlet garanti kapsamında ATAŞ’a ödeyecek.