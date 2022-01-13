Köprüden geçen araç sayısını sordu, yanıt alamadı: 'Halktan bilgi kaçırıyorlar'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CİMER aracılığıyla 2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısını ve ödenen garanti ücretlerini sordu. CİMER tarafından verilen yanıtta adeta dalga geçilerek, “Yap İşlet Devret projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” denildi.

Sertel, "yandaş müteahhitlere arka çıkan AKP iktidarının halktan bilgi kaçırdığını" söyleyerek, daha önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki koruma ve araç sayısına ilişkin soruya da “Yeteri kadar” yanıtı aldığını hatırlattı.

'Devletin milyarları her yıl birilerine akıtılıyor'

Atila Sertel, “Bunlar halktan bilgi kaçırmayı alışkanlık edindiler. Daha önceki yıllarda Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısı ve garanti ödemeleri için devletin kasasından çıkan milyon dolarlar gündem olmuştu. Halkın tepkisinden korkan AKP iktidarı şimdi direkt bilgi gizlemeyi seçiyor. Madem doğru bir iş yaptınız çıkın açıklayın rakamları. Bu bilgileri milletvekili olarak bize vermiyorsanız çıkın kendiniz açıklayın. Ama açıklayamazlar çünkü devletin milyarları her yıl birilerine akıtılıyor. Garanti ücretleri için ödenen para halkın cebinden çıkıyorsa, halkımıza da bilgi vermek zorundasınız. Kimin parasını kime ödüyorsunuz, kimden bilgi kaçırıyorsunuz” diye konuştu.

'TRT’den de son 3-4 yıldır açıklayıcı cevaplar alamıyoruz'

KİT Komisyonu üyesi olarak TRT’den de son 3-4 yıldır açıklayıcı cevaplar alamadıklarını dile getiren Sertel, şöyle devam etti:

"KİT Komisyonu’nda TRT’ye dış yapım olan dizi ve programlara bölüm başı ne kadar ücret ödendiğini ısrarla soruyoruz. Ama ‘Ticari Sır’ diye açıklamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı’na araç ve koruma sayısını soruyoruz ‘yeteri kadar’ diyorlar. Yandaş müteahhitlere yaptırılan ve 2020 yılında garanti ödemesi için müteahhitlere 1.5 milyar TL ödenen Osmangazi Köprüsü’ne 2021 yılında ne kadar ödendi diye soruyoruz ‘mevzuata uygun’ diyorlar. Al birini vur ötekine. Bütün bakanlıklar, bütün kurumlar yozlaşmış. Bunlar gemi azıya almış ve hem bizlerle hem de halkımızla dalga geçiyorlar. Devleti kendilerine ve yandaşlarına peşkeş çekenler bilgi vermeyerek bu işten sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Halktan bilgi kaçıranlar bütün bunların hesabını hukuk önünde verecek."