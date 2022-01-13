Köprüden geçen araç sayısını sordu, yanıt alamadı: 'Halktan bilgi kaçırıyorlar'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CİMER aracılığıyla 2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısını ve ödenen garanti ücretlerini sordu. CİMER tarafından verilen yanıtta adeta dalga geçilerek, “Yap İşlet Devret projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” denildi.
Sertel, "yandaş müteahhitlere arka çıkan AKP iktidarının halktan bilgi kaçırdığını" söyleyerek, daha önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki koruma ve araç sayısına ilişkin soruya da “Yeteri kadar” yanıtı aldığını hatırlattı.
'Devletin milyarları her yıl birilerine akıtılıyor'
Atila Sertel, “Bunlar halktan bilgi kaçırmayı alışkanlık edindiler. Daha önceki yıllarda Osmangazi Köprüsü’nden geçen araç sayısı ve garanti ödemeleri için devletin kasasından çıkan milyon dolarlar gündem olmuştu. Halkın tepkisinden korkan AKP iktidarı şimdi direkt bilgi gizlemeyi seçiyor. Madem doğru bir iş yaptınız çıkın açıklayın rakamları. Bu bilgileri milletvekili olarak bize vermiyorsanız çıkın kendiniz açıklayın. Ama açıklayamazlar çünkü devletin milyarları her yıl birilerine akıtılıyor. Garanti ücretleri için ödenen para halkın cebinden çıkıyorsa, halkımıza da bilgi vermek zorundasınız. Kimin parasını kime ödüyorsunuz, kimden bilgi kaçırıyorsunuz” diye konuştu.
'TRT’den de son 3-4 yıldır açıklayıcı cevaplar alamıyoruz'
KİT Komisyonu üyesi olarak TRT’den de son 3-4 yıldır açıklayıcı cevaplar alamadıklarını dile getiren Sertel, şöyle devam etti: