Avrasya Tüneli’nde 'ahlaki sebepler' öne sürülerek işten ayrılmaya zorlanan işçi tüm haklarını kazandı!

Avrasya Tüneli'nde çalışırken İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek haksız yere işten ayrılmaya zorlanan bir işçi, Patronların Ensesindeyiz ile birlikte verdiği mücadele sonucunda hem iş çıkış kodu düzeltildi hem de tüm haklarını kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşarak uğradığı haksızlıkları anlatan işçi, yöneticilerden birinin kendisini tehdit ettiğini, “Bundan sonra senin sırtına bineceğim” şeklinde konuştuğunu ve mobbing ve baskının bu tarihten itibaren giderek arttığını belirtmişti. En son Mayıs ayında gece çalışmasında iki gün üst üste yemek verilmediğini de belirten işçi, WhatsApp grubuna mağdur edildiğini belirten mesaj yazdığını, bunun üzerine şirket yönetiminin “otoritemizi sarstın” bahanesiyle tepki gösterdiğini ve disipline çağırdığını aktarmıştı.

İşe giriş çıkış saatleri bahane edilerek disipline çağrıldı

İşçi, çalıştığı süreç boyunca uğradığı tüm problemleri insan kaynaklarına bildirmesine rağmen herhangi bir sonuç alamadı. Şirket yönetiminin işe giriş çıkış saatlerinde usulsüzlük yaptığı bahanesiyle kendisinden savunma istediğini belirten işçi, yaşadığı sorunları şirketin dikkate almadığını ve disiplin görüşmesinde işten çıkarılacağının söylendiğini aktardı.

Hem iş çıkış kodu değişti hem de haklarını kazandı

İş çıkış belgelerini imzalamak için odaya giden işçi İş Kanunu'nun 25/2 maddesiyle işten çıkarılacağını öğrendiğini aktardı. Bunun üzerine evrakı imzalamak istemedi ve durumu sendika temsilcisine bildirdi. Nakliyat-İş Sendikası temsilcisinin işten çıkarma kodunu dikkate almadan “İmzala, hiçbir şey olmaz, zaten paranı verecekler” diye cevap verdiğini belirten işçi, bu durumu kabul etmeyerek PE’yle temasa geçti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na yaşadığı tüm sorunları anlatan işçi mücadele etmeye karar verdi. PE avukatı ve uzmanlarıyla birlikte hareket eden işçinin mücadelesi kısa sürede sonuç verdi.

İşçinin, işten çıkış kodu "04" yani "işverenin haksız feshi" şeklinde yapıldı. İşçi, işsizlik maaşı ve tazminatları dahil tüm alacaklarını almaya hak kazandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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