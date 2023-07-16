Avcılar'da sahneye çıkan Erkan Doğanay silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul Avcılar'da bir mekanda sahneye çıkan Erkan Doğanay, saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olduğu öğrenilen genç şarkıcı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Sahne aldığı mekandan ayrılan Erkan Doğanay'a yoldan geçen gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi. Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç şarkıcı, taksiyle Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın aktardığına göre, Doğanay'ın kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olması nedeniyle yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında tartışma çıktı. Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için soruşturma başlattı.