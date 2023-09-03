Avcılar'da metruk binada yangın: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Avcılar'da, metruk bir binanın bodrum katında çıkan yangında ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

AA'nın haberine göre Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan DHA yangında ölenlerin sayısını 3 olarak duyurdu.

Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor.