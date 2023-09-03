Avcılar'da metruk binada yangın: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Avcılar'da metruk bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında AA'ya göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. DHA ise ölü sayısını 3 olarak duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Avcılar'da, metruk bir binanın bodrum katında çıkan yangında ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

AA'nın haberine göre Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan DHA yangında ölenlerin sayısını 3 olarak duyurdu.

Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor.

Haber

Güney Afrika'da 'evsizlerin' barındığı binada yangın: 73 ölü, 52 yaralı