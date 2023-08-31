Güney Afrika'da 'evsizlerin' barındığı binada yangın: 73 ölü, 52 yaralı

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirilen, evsizlerin barındığı çok katlı bir binada çıkan yangında 73 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Servisi Sözcüsü Robert Mulaudzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 01.30 civarında çıktığını belirtti.

Bölgeye gittiklerinde birçok kişinin hâlâ binada olduğunu tespit ettiklerini belirten Mulaudzi, bu kişilerden bazılarını kurtarmayı başararak hastaneye sevk ettiklerini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Mulaudzi, X sosyal medya platformundan son duruma ilişkin yaptığı açıklamada ise yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, "Son güncellememize göre ölü sayısı 73, yaralı sayısı ise 52 oldu. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yangında yaşamını yitirenler arasında en küçüğü 1 yaşında olmak üzere 7 çocuğun da olduğu belirtildi.